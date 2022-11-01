Мишустин призвал страны ШОС вместе бороться с политизацией спорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал коллег по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вместе бороться с попытками политизировать спорт и разрушить принципы олимпизма.

«Вместе мы должны бороться с любыми попытками разрушить высокие принципы олимпизма. Именно на это нацелена выдвинутая президентом РФ в Самарканде инициатива о создании под эгидой ШОС Ассоциации спортивных организаций», — приводит слова Мишустина РИА «Новости Спорт».

Премьер-министр добавил, что организация объединит представителей таких структур государств, входящих в ШОС, БРИКС, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) и Содружество Независимых Государств (СНГ), но будет открытой и для других участников.

«Атлеты наших стран смогут демонстрировать свои достижения в честной борьбе на крупных соревнованиях. Причём упор будет делаться не только на профессиональный, но в первую очередь на массовый спорт», — сказал он.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил надежду, что в скором времени санкции в отношении российского спорта будут отменены.