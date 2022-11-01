Самуэльссон сравнил ситуацию с допингом в шведском и российском биатлоне

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал дисквалификацию своей соотечественницы, биатлонистки Корделии Мелен Олссон за допинг.

«Очень печальная новость, которая показывает, что нужно больше работать с просвещением в делах такого рода. Я считаю, что Олссон не выступала на элитном уровне и пыталась прибавить. Но понятно, что это очень грустное событие», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Также биатлонист прокомментировал ситуацию с допингом в шведском биатлоне и сравнил её с допингом в России.

«Я читал комментарии от российской стороны и прекрасно понимал, что так и будет. Но надо уметь отличать яблоню от груши. Плохо, что теперь появилось дело о допинге в Швеции, в шведском биатлоне. Такого не должно быть. Но лично я не считаю, что это как-то влияет на доверие», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Олссон дисквалифицирована на два года за препарат, на который требуется терапевтическое исключение.