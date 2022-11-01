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Стало известно, когда Карпова выпишут из больницы после сотрясения мозга

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Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян сообщил, когда гроссмейстера Анатолия Карпова выпишут из больницы.
Стало известно, когда Карпова выпишут из больницы после сотрясения мозга
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«По словам супруги, он в сознании, всё нормально, переломов никаких нет. Есть сотрясение. Как она сообщила, в течение недели уже выпишут его», — цитирует Степаняна «Матч ТВ».

Напомним, что Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.

Ранее сообщалось, что госпитализированного гроссмейстера Карпова подключили к аппарату ИВЛ.

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