Стало известно, когда Карпова выпишут из больницы после сотрясения мозга

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян сообщил, когда гроссмейстера Анатолия Карпова выпишут из больницы.

«По словам супруги, он в сознании, всё нормально, переломов никаких нет. Есть сотрясение. Как она сообщила, в течение недели уже выпишут его», — цитирует Степаняна «Матч ТВ».

Напомним, что Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.

Ранее сообщалось, что госпитализированного гроссмейстера Карпова подключили к аппарату ИВЛ.