Бывший футболист «Зенита» рассказал, что в Люксембурге дворники получают пять тысяч евро

Бывший футболист «Зенита» Михаил Зарицкий рассказал о своей жизни в Люксембурге.

«Конечно, в сборной Люксембурга были и почтальоны, и клерки. Другое дело, что в Люксембурге почтальон получает от шести до семи тысяч евро. Неплохая зарплата, правда? В Люксембурге дворники получают пять тысяч евро чистыми», — приводит слова Зарицкого «Чемпионат».

49-летний люксембуржец является воспитанником петербургского «Зенита». В 1990—1991 годах он играл в основе сине-бело-голубых.

На его счету девять матчей за сборную Люксембурга. По окончании карьеры игрока он тренировал немецкую любительскую команду из Саарбрюккена, а затем возглавлял люксембургский «Бердорф-Консдорф».

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Краснодар» в матче РПЛ.