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Бывший футболист «Зенита» рассказал, что в Люксембурге дворники получают пять тысяч евро

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Бывший футболист «Зенита» Михаил Зарицкий рассказал о своей жизни в Люксембурге.
Бывший футболист «Зенита» рассказал, что в Люксембурге дворники получают пять тысяч евро
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«Конечно, в сборной Люксембурга были и почтальоны, и клерки. Другое дело, что в Люксембурге почтальон получает от шести до семи тысяч евро. Неплохая зарплата, правда? В Люксембурге дворники получают пять тысяч евро чистыми», — приводит слова Зарицкого «Чемпионат».

49-летний люксембуржец является воспитанником петербургского «Зенита». В 1990—1991 годах он играл в основе сине-бело-голубых.

На его счету девять матчей за сборную Люксембурга. По окончании карьеры игрока он тренировал немецкую любительскую команду из Саарбрюккена, а затем возглавлял люксембургский «Бердорф-Консдорф».

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Краснодар» в матче РПЛ.

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