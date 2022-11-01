Большунов: планы на будущее большие, главное, чтобы были соревнования

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о своих целях на сезон-2022/23.

«Сейчас у нас проходят спокойные тренировки, мы привыкаем к снегу. Планы на будущее, как обычно, большие, тут главное, чтобы у нас были соревнования», — цитирует Большунова «ЮграМегаСпорт».

Россиянин в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине, из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Напомним, что российские лыжники не примут участия в Кубке мира в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Ранее Евгения Медведева заявила, что не удивлена решением АНОК не признать Большунова лучшим спортсменом Игр-2022.