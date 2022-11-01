Sport.es: «Барселона» видит в Артете будущего главного тренера клуба

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в будущем может возглавить каталонскую «Барселону».

По информации Sport.es, в клубе доверяют Хави, но в будущем хотят, чтобы команду возглавил Микель Артета. Отмечается, что испанский специалист — воспитанник «Барселоны», он знаком с философией клуба.

Напомним, что «Арсенал» под руководством Артеты лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, в 12 матчах набрав 31 очко.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Испании может отстранить Анчелотти на четыре матча.