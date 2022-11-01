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Абдель-Азиз считает, что Махачев победит Волкановски за два раунда

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, поделился ожиданиями от поединка с австралийцем Алексом Волкановски.
Абдель-Азиз считает, что Махачев победит Волкановски за два раунда
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Если хочешь разрушить своё наследие, потерять своё место — дерись с Исламом. Ты будешь финиширован за два раунда. Я думаю, что Алекс слишком мал для этого дивизиона», — цитирует Абдель-Азиза MMA News.

Напомним, что Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов Алексу Волкановски.

Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023 года.

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