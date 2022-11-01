Абдель-Азиз считает, что Махачев победит Волкановски за два раунда
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«Если хочешь разрушить своё наследие, потерять своё место — дерись с Исламом. Ты будешь финиширован за два раунда. Я думаю, что Алекс слишком мал для этого дивизиона», — цитирует Абдель-Азиза MMA News.
Напомним, что Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов Алексу Волкановски.
Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023 года.