Губерниев назвал трёх людей, у которых хотел бы взять интервью

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал трёх гостей, у которых он хотел бы взять интервью.

«Премьер‑министр Канады Джастин Трюдо, президент МОК Томас Бах и бас‑гитарист KISS Джим Симмонс», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Ирина Винер высказалась об отсутствии россиянок в видео МОК о гимнастике.