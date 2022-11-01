Маслов: на ЧМ-2022 в Катаре буду болеть за Англию

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«На чемпионате мира буду болеть за Англию. Мне очень нравится этот футбольный дух, атмосфера, маленькие стадиончики», — цитирует Маслов «Чемпионат».

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Поль Погба не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.