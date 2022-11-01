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Невилл отреагировал на поведение Роналду, который не пожал ему руку перед матчем АПЛ

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на поведение нападающего команды Криштиану Роналду.

«Он не ведёт себя как тот, кто играл со мной», — заявил Невилл.

Напомним, что перед матчем 14-го тура АПЛ с «Вест Хэм» Роналду демонстративно проигнорировал рукопожатие Невилла, поздоровавшись с Луи Саа и Джейми Реднаппом.

В нынешнем сезоне португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Рио Фердинанд позвонил Роналду в три ночи, чтобы отговорить от перехода в «Ман Сити».

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