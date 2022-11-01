Невилл отреагировал на поведение Роналду, который не пожал ему руку перед матчем АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на поведение нападающего команды Криштиану Роналду.

«Он не ведёт себя как тот, кто играл со мной», — заявил Невилл.

Напомним, что перед матчем 14-го тура АПЛ с «Вест Хэм» Роналду демонстративно проигнорировал рукопожатие Невилла, поздоровавшись с Луи Саа и Джейми Реднаппом.

В нынешнем сезоне португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Рио Фердинанд позвонил Роналду в три ночи, чтобы отговорить от перехода в «Ман Сити».