Невилл отреагировал на поведение Роналду, который не пожал ему руку перед матчем АПЛ
«Он не ведёт себя как тот, кто играл со мной», — заявил Невилл.
Напомним, что перед матчем 14-го тура АПЛ с «Вест Хэм» Роналду демонстративно проигнорировал рукопожатие Невилла, поздоровавшись с Луи Саа и Джейми Реднаппом.
В нынешнем сезоне португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Рио Фердинанд позвонил Роналду в три ночи, чтобы отговорить от перехода в «Ман Сити».