Малком: в «Зените» все друг друга поддерживают

Нападающий «Зенита» Малком рассказал об атмосфере в санкт-петербургской команде.

«Атмосфера очень дружная. Все друг друга поддерживают, это видно по результатам. Даже те, кто выходит со скамейки запасных, вносят вклад в успехи», — цитирует Малкома «Советский спорт».

Напомним, что «Зенит» в 15-м туре чемпионата России обыграл «Краснодар» со счётом 1:0. Санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Следом идут «Спартак» (32) и ЦСКА (29).

Ранее сообщалось, что матч Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» пройдёт 27 ноября.