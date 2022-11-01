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Левандовски: я приехал в «Барселону» не для того, чтобы выиграть «Золотой мяч»

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своём отношении к награде «Золотой мяч».

«Я приехал в «Барселону» не для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», как некоторые говорят. Приз меня не беспокоит. В жизни я добился всего, что хотел», — цитирует Левандовски AS.

Напомним, что игрок перешёл в каталонский клуб из мюнхенской «Баварии» в летнее трансферное окно. Нападающий провёл за «Барселону» в нынешнем сезоне 12 матчей в Примере, в которых забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Левандовски заходил в раздевалку «Баварии» после поражения «Барселоны» в матче Лиги чемпионов.

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