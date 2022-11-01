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Овчинников: Салихова должна понять — футболу без неё лучше

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Бывший российский тренер Валерий Овчинников высказался о гражданской жене экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Зарема должна понять — футболу без неё лучше. Пускай займётся бутиками. Она должна помнить, что любая женщина на корабле — беда в море. Так и в футболе», — цитирует Овчинникова «Чемпионат».

Напомним, что Салихова жёстко высказалась в адрес бывшего игрока «Спартака» Александра Мостового. Она заявила, что не доверила бы ему тренировать даже хомячков.

По итогам первого тура красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 32 очка. Лидирует «Зенит» (39 очков).

Ранее Паоло Ваноли рассказал о своём отношении к «Спартаку».

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