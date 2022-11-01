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Бушманов: получилось так, что в «Спартаке» угадали с Абаскалем

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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов высказал своё мнение о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.

«Абаскаль сумел зажечь команду своими идеями. Команда поверила тренера, поверила в его игру — это даёт результат. Получилось так, что угадали с Абаскалем», — сказал Бушманов в эфире программы «Футбол России».

По итогам первого тура красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 32 очка. Лидирует «Зенит» (39 очков).

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о своём отношении к московскому клубу.

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