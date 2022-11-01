Бушманов: получилось так, что в «Спартаке» угадали с Абаскалем
«Абаскаль сумел зажечь команду своими идеями. Команда поверила тренера, поверила в его игру — это даёт результат. Получилось так, что угадали с Абаскалем», — сказал Бушманов в эфире программы «Футбол России».
По итогам первого тура красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 32 очка. Лидирует «Зенит» (39 очков).
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о своём отношении к московскому клубу.