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Ваноли: однажды могу вернуться в «Спартак» в качестве главного тренера

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Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не исключил, что может вновь возглавить московский клуб.

«Скучаю по команде. Грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов. Однажды могу туда вернуться в качестве главного тренера», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Напомним, что итальянский специалист возглавил команду в декабре 2021 года, а в июне 2022 покинул её. Под его руководством «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Динамо».

На посту главного тренера красно-белых Ваноли сменил 33-летний Гильермо Абаскаль.

Ранее Александр Соболев заявил, что атмосфера в «Спартаке» классная благодаря Абаскалю.

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