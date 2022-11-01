Ваноли: однажды могу вернуться в «Спартак» в качестве главного тренера
«Скучаю по команде. Грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов. Однажды могу туда вернуться в качестве главного тренера», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».
Напомним, что итальянский специалист возглавил команду в декабре 2021 года, а в июне 2022 покинул её. Под его руководством «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Динамо».
На посту главного тренера красно-белых Ваноли сменил 33-летний Гильермо Абаскаль.
Ранее Александр Соболев заявил, что атмосфера в «Спартаке» классная благодаря Абаскалю.