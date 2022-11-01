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«Вашингтон» проиграл «Каролине», Овечкин не реализовал послематчевый буллит

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» на своём льду по буллитам одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась в серии буллитов (2:2 — основное время, 2:1 — по буллитам).

За победителей гол забил россиянин Андрей Свечников. Он также реализовал послематчевый буллит.

В составе столичной команды забитой шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал голевую передачу.

При этом Овечкин не реализовал послематчевый буллит.

Ранее сообщалось, что Илья Любушкин пропустит матч «Баффало» c «Детройтом» из-за травмы.

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