Хавбек «Црвены Звезды» Голдин: не хотелось бы переходить в клубы РПЛ

Полузащитник белградской «Црвены Звезды» Владислав Голдин ответил на вопрос о возможном переходе в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Допускаю ли своё появление в РПЛ? До всех событий думал об этом, хотя в приоритете всегда была Европа. Предполагал, что в 32—33 года окажусь в российском чемпионате, поиграю на родине. Сейчас уезжать не хочется», — цитирует Голдина «Матч ТВ».

По его словам, перспектива выступления в России непонятна, поэтому он намерен пробиться в клуб из европейского чемпионата.

Голдин является воспитанником академии московского «Спартака». Полузащитник с 2019 года выступает за молодёжную команду «Црвена Звезда», с которой выиграл чемпионат Сербии. Голдин проживает в балканской стране с 11 лет.

Ранее вингер «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о возможном переходе в сборную Армении.