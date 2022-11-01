Узнать больше

Выступающий за «Црвену Звезду» россиянин Голдин задумался о смене гражданства

Короткая ссылка
Российский полузащитник белградской «Црвены Звезды» Владислав Голдин не исключил, что может сменить российское гражданство на сербское.

«Иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли. Но я об этом задумывался и сейчас задумываюсь. Пока не доходит до каких-то действий на этот счёт. Всё зависит от развития ситуации», — цитирует Голдина «Матч ТВ».

18-летний хавбек сомневается, что из-за сложной политической ситуации в мире ему в случае вызова удастся прибыть в расположение сборной России.

Голдин является воспитанником академии московского «Спартака». Полузащитник с 2019 года выступает за молодёжную команду «Црвена Звезда», с которой выиграл чемпионат Сербии. Голдин проживает в балканской стране с 11 лет.

Ранее вингер «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о возможном переходе в сборную Армении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить