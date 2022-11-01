Выступающий за «Црвену Звезду» россиянин Голдин задумался о смене гражданства

Российский полузащитник белградской «Црвены Звезды» Владислав Голдин не исключил, что может сменить российское гражданство на сербское.

«Иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли. Но я об этом задумывался и сейчас задумываюсь. Пока не доходит до каких-то действий на этот счёт. Всё зависит от развития ситуации», — цитирует Голдина «Матч ТВ».

18-летний хавбек сомневается, что из-за сложной политической ситуации в мире ему в случае вызова удастся прибыть в расположение сборной России.

Голдин является воспитанником академии московского «Спартака». Полузащитник с 2019 года выступает за молодёжную команду «Црвена Звезда», с которой выиграл чемпионат Сербии. Голдин проживает в балканской стране с 11 лет.

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