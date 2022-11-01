Сушинский: Гусев правильно сделал, подписав контракт со СКА 

Бывший форвард СКА Максим Сушинский прокомментировал новость о том, что олимпийский чемпион Никита Гусев стал хоккеистом петербургского клуба.

«Я с ним говорил как раз об этом. Правильно сделал, что подписал контракт. Думаю, он усилит команду», — цитирует Сушинского «Матч ТВ».

Гусев будет играть в тройке с Дмитрием Яшкиным. Центрфорвардом с ними будет Михаил Воробьёв или Марат Хуснутдинов.

СКА с 46 очками лидирует в Западной конференции. На втором месте с 35 очками расположился московский ЦСКА.

Команда из Санкт-Петербурга в ближайшем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) примет на своём льду «Сочи».

30-летний форвард в сезоне-2021/22 провёл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 (10+25) очков.

Ранее главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо».