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Соболев: хотел бы играть в одном из пяти лучших чемпионатов Европы

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о вариантах продолжения карьеры в Европе.

«В топ-5 чемпионатов (Европы) — да. Хотел бы. Но понимаю, что сейчас это сделать невероятно тяжело. В Турцию, наверное, нет. Но на самом деле, я об этом не думаю», — цитирует его «РБ Спорт».

Соболев в 14 матчах чемпионата России забил семь мячей и отдал семь результативных передач. Форвард лидирует в гонке лучших ассистентов РПЛ.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» с 39 очками.

Ранее Соболев с иронией ответил на вопрос о своей манере игры в сезоне-2022/23.

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