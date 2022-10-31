Соболев: хотел бы играть в одном из пяти лучших чемпионатов Европы

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о вариантах продолжения карьеры в Европе.

«В топ-5 чемпионатов (Европы) — да. Хотел бы. Но понимаю, что сейчас это сделать невероятно тяжело. В Турцию, наверное, нет. Но на самом деле, я об этом не думаю», — цитирует его «РБ Спорт».

Соболев в 14 матчах чемпионата России забил семь мячей и отдал семь результативных передач. Форвард лидирует в гонке лучших ассистентов РПЛ.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» с 39 очками.

Ранее Соболев с иронией ответил на вопрос о своей манере игры в сезоне-2022/23.