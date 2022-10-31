AS: Федерация футбола Испании может отстранить Анчелотти на четыре матча

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рискует быть дисквалифицированным за критику арбитров в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу с «Жироной».

Федерация футбола Испании открыла дисциплинарное дело в отношении Анчелотти за высказывание в адрес арбитра Марио Мелеро Лопеса после матча с «Жироной». Итальянскому тренеру грозит дисквалификация от двух до четырёх матчей, сообщает AS.

Лопес назначил пенальти в ворота «Реала» в конце встречи. 11-метровый реализовал форвард «Жироны» Кристиан Стуани. После этого Анчелотти назвал этот стандарт придуманным. Игра завершилась вничью 1:1.

«Реал» с 32 очками по итогам 12 туров лидирует в Примере. «Барселона» с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Тони Кроос получил первую красную карточку в карьере.