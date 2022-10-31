Узнать больше

AS: Федерация футбола Испании может отстранить Анчелотти на четыре матча

Короткая ссылка
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рискует быть дисквалифицированным за критику арбитров в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу с «Жироной».

Федерация футбола Испании открыла дисциплинарное дело в отношении Анчелотти за высказывание в адрес арбитра Марио Мелеро Лопеса после матча с «Жироной». Итальянскому тренеру грозит дисквалификация от двух до четырёх матчей, сообщает AS.

Лопес назначил пенальти в ворота «Реала» в конце встречи. 11-метровый реализовал форвард «Жироны» Кристиан Стуани. После этого Анчелотти назвал этот стандарт придуманным. Игра завершилась вничью 1:1.

«Реал» с 32 очками по итогам 12 туров лидирует в Примере. «Барселона» с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Тони Кроос получил первую красную карточку в карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить