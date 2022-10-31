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«Арис» обыграл «Доксу» в матче чемпионата Кипра, Кокорин не забил пенальти

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«Арис» в гостях нанёс поражение «Доксе» в матче девятого тура чемпионата Кипра по футболу.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Лимасола.

В составе «Ариса» мячи забили Кароль Струский (9-я минута), Франс Брурссон (69-я). У «Доксы» отличился Алекс Собчик (21-я).

Российский нападающий «лёгкой бригады» Александр Кокорин не смог реализовать пенальти на 52-й минуте игры.

«Арис» с 21 очком занимает второе место в турнирной таблице. «Докса» с семью очками располагается на 12-й позиции.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал слова Кокорина о национальной команде.

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