«Рома» вырвала победу у «Вероны» в концовке матча Серии А
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Игра в Вероне завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из столицы Италии.
В составе «Ромы» мячи забили Николо Дзаньоло (45 + 1), Кристиан Вольпато (88-я), Стефан Эль-Шаарави (90 + 2). У «Вероны» отличился Павел Давидович (27-я).
Команда Габриэле Чоффи в середине первого тайма осталась в меньшинстве после удаления Давидовича (36-я).
Столичный клуб с 25 очками занимает четвёртое место в Серии А. «Верона» с пятью очками располагается на 19-й строчке.
Ранее сообщалось, что гол Алексея Миранчука помог «Торино» обыграть «Милан» в матче чемпионата Италии.