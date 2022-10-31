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«Рома» вырвала победу у «Вероны» в концовке матча Серии А

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«Рома» в гостях нанесла поражение «Вероне» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Рома» вырвала победу у «Вероны» в концовке матча Серии А
  • Gettyimages.ru
  • © Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio

Игра в Вероне завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из столицы Италии.

В составе «Ромы» мячи забили Николо Дзаньоло (45 + 1), Кристиан Вольпато (88-я), Стефан Эль-Шаарави (90 + 2). У «Вероны» отличился Павел Давидович (27-я).

Команда Габриэле Чоффи в середине первого тайма осталась в меньшинстве после удаления Давидовича (36-я).

Столичный клуб с 25 очками занимает четвёртое место в Серии А. «Верона» с пятью очками располагается на 19-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Алексея Миранчука помог «Торино» обыграть «Милан» в матче чемпионата Италии.

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