Зиньковский не говорил с Пиняевым о возможном переходе хавбека в «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал возможный трансфер хавбека самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в столичный клуб.

«Видел новости, будто Пиняев общался со мной и с Черновым: спрашивал — как дела в «Спартаке» и можно ли переходить. Я не понимаю, откуда берутся такие слухи. Вообще ничего такого не обсуждали», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Вместе с тем он назвал Пиняева хорошим футболистом, который достоин в будущем перейти в один из ведущих клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Будем наблюдать», — добавил Зиньковский.

17-летний воспитанник академии «Чертаново» в девяти матчах РПЛ сезона-2022/23 забил два гола за самарский клуб. Пиняев в 2019 году переехал из Саратова в Москву.

«Крылья Советов» с 17 очками по итогам 15 туров занимают 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» (32) — второе.

Ранее Пиняев рассказал о своей реакции на слухи о переходах в другие клубы.