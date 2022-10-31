Кокорин не забил пенальти за «Арис» в матче чемпионата Кипра по футболу с «Доксой»
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Российский нападающий команды из Лимасола Александр Кокорин не смог реализовать пенальти на 52-й минуте игры.
Счёт в матче 1:1. «Докса» на 50-й минуте осталась в меньшинстве.
«Арис» с 18 очками по итогам восьми туров занимает вторую строчку в турнирной таблице. Команда с игрой в запасе отстаёт от лидирующего «Пафоса» на пять очков.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал слова Кокорина о национальной команде.