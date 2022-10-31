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Смородская: уверена, Миранчук продолжит и дальше забивать

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче с «Миланом».
Смородская: уверена, Миранчук продолжит и дальше забивать
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Миранчук и до этого был в хорошей форме! У него были проблемы с командой: ему не доверяли тренер и футболисты. Очень верю в Миранчука! Уверена, он продолжит забивать дальше и станет счастливым», — цитирует Смородскую Sport24.

В матче 12-го тура Серии А «Торино» обыграл «Милан» со счётом 2:1. Миранчук отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача в шести играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о голах полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в матчах за «Монако» и «Торино».

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