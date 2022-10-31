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«Чемпионат»: Галактионов возглавит «Локомотив» после 11 ноября

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Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов покинет нижегородский клуб после 17-го тура.
«Чемпионат»: Галактионов возглавит «Локомотив» после 11 ноября
  • © Григорий Соколов

«Галактионов должен был возглавить «Локомотив» раньше, но в итоге стороны решили перенести это на ноябрь. 11 ноября тренер проведёт свой последний матч на посту «Пари НН» и возглавит «Локомотив», — сообщает источник «Чемпионата».

По информации СМИ, место Галактионова должен будет занять главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

«Пари НН» по итогам 15 туров с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда сыграет в Москве с ЦСКА.

Ранее Новиков прокомментировал новость о том, что он может возглавить нижегородский «Пари НН».

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