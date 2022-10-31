Бородюк — о результатах «Торпедо»: свалить всё только на тренеров неправильно
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«Оправдано ли назначение Талалаева на пост главного тренера? Это вопрос к руководству. Руководство должно в этом плане нести ответственность. Свалить всё только на тренеров неправильно. Работу тренера можно оценить только по окончании сезона», — цитирует Бородюка «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что футболисты тоже несут определённую ответственность за результат команды.
Напомним, что 13 октября «Торпедо» объявило о назначении 50-летнего специалиста главным тренером.
«Торпедо» с шестью очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал своё мнение о главном тренере «Торпедо» Андрее Талалаеве.