СЭ: Гусев подписал контракт со СКА

Нападающий Никита Гусев подписал контракт с хоккейным клубом СКА.

Дебют игрока планируется 2 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи», сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2021/22 форвард провёл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 35 (10+25) очков.

СКА с 45 очками занимает первое место в Западной конференции. Московское «Динамо» с 32 очками располагается на третьей строчке в таблице.

Ранее главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо».