СЭ: Гусев подписал контракт со СКА
- РИА Новости
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Дебют игрока планируется 2 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи», сообщает «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2021/22 форвард провёл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 35 (10+25) очков.
СКА с 45 очками занимает первое место в Западной конференции. Московское «Динамо» с 32 очками располагается на третьей строчке в таблице.
Ранее главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо».