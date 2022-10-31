Газзаев рассказал, кого считает лучшим по итогам первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА высказался о лучшем футболисте первой части сезона-2022/2023 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас сложно сказать, кто лучший игрок. Наверняка это будет игрок из «Зенита», потому что команда блестяще провела первый круг, показывает хороший уровень в национальном чемпионате», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что легионеры петербургского клуба показывают высокий уровень игры и являются примером для всех остальных.

По итогам первого тура «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 39 очков.

Ранее Сёмин назвал Акинфеева лучшим игроком первой части сезона РПЛ.