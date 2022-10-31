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Кавазашвили: хотел бы, чтобы Миранчук стал лидером в «Торино»

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче с «Миланом».
Кавазашвили: хотел бы, чтобы Миранчук стал лидером в «Торино»
  • Gettyimages.ru
  • © Valerio Pennicino

«Ему надо было давно показать злость и своё мастерство. Алексей пускай возьмёт пример с Хвичи, который появился в «Наполи» и сразу же завоевал огромную любовь», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что российскому полузащитнику нужно показать себя в Италии.

«Я очень хотел бы, чтобы Миранчук стал лидером в «Торино», — заключил Кавазашвили.

В матче 12-го тура Серии А «Торино» обыграл «Милан» со счётом 2:1. Миранчук отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача в шести играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее французский журналист издания Foot Mercato Аурилиен Македо оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.

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