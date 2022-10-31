В Международной федерации лыжного спорта заявили, что Россия оплатила взнос за новый сезон

В пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что организация получила от России ежегодный членский взнос за сезон-2022/23.

«Членский взнос от России был выплачен. У России три голоса в FIS, поэтому размер взноса составляет примерно €2 тыс. Члены FIS взносы выплачивают ежегодно», — приводит слова пресс-службы FIS ТАСС.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников до конца сезона-2022/23.

Глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее МОК и Святой престол выступили с совместным посланием «Иди по пути мира».