В Международной федерации лыжного спорта заявили, что Россия оплатила взнос за новый сезон
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«Членский взнос от России был выплачен. У России три голоса в FIS, поэтому размер взноса составляет примерно €2 тыс. Члены FIS взносы выплачивают ежегодно», — приводит слова пресс-службы FIS ТАСС.
Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников до конца сезона-2022/23.
Глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее МОК и Святой престол выступили с совместным посланием «Иди по пути мира».