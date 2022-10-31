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В Международной федерации лыжного спорта заявили, что Россия оплатила взнос за новый сезон

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В пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что организация получила от России ежегодный членский взнос за сезон-2022/23.
В Международной федерации лыжного спорта заявили, что Россия оплатила взнос за новый сезон
  • Gettyimages.ru
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«Членский взнос от России был выплачен. У России три голоса в FIS, поэтому размер взноса составляет примерно €2 тыс. Члены FIS взносы выплачивают ежегодно», — приводит слова пресс-службы FIS ТАСС.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников до конца сезона-2022/23.

Глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее МОК и Святой престол выступили с совместным посланием «Иди по пути мира».

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