Ольховский: у Рублёва достаточный запас очков для попадания на Итоговый турнир ATP
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«Всё решится в Париже. Я думаю, у Андрея хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. Даже если он быстро проиграет, у него достаточно хороший запас очков, такой разрыв сложно отыграть», — цитирует Ольховского ТАСС.
Он также подчеркнул, что российскому теннисисту нужно сосредоточиться на игре.
Напомним, что участие в турнире гарантировали испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.
«Мастерс» во Франции пройдёт с 31 октября по 6 ноября.
Теннисисты разыграют в Париже призовой фонд в размере €5,4 млн.
Ранее Ольховский поделился ожиданиями от выступления Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.