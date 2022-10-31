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Ольховский: у Рублёва достаточный запас очков для попадания на Итоговый турнир ATP

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянин Андрей Рублёв имеет хорошие шансы попасть на Итоговый турнир ATP.
Ольховский: у Рублёва достаточный запас очков для попадания на Итоговый турнир ATP
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Manuel Serrano Arce

«Всё решится в Париже. Я думаю, у Андрея хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. Даже если он быстро проиграет, у него достаточно хороший запас очков, такой разрыв сложно отыграть», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он также подчеркнул, что российскому теннисисту нужно сосредоточиться на игре.

Напомним, что участие в турнире гарантировали испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

«Мастерс» во Франции пройдёт с 31 октября по 6 ноября.

Теннисисты разыграют в Париже призовой фонд в размере €5,4 млн.

Ранее Ольховский поделился ожиданиями от выступления Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.

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