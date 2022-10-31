Новым соперником Мельникова станет боец Fight Nights Хачатрян
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Уточняется, что Арцулаев получил травму и не сможет выступить. Новым соперником Мельникова станет Давид Хачатрян.
В активе Хачатряна 12 боёв в лиге Fight Nights и чемпионский пояс лиги ProFC.
Турнир TOP DOG 17 состоится 5 ноября в Красногорске в Vegas City Hall. Главным событием турнира станет бой за временный перстень в лёгком весе между Евгением Шишковым и Исой Исаевым. В соглавном бою турнира Сергей Макаров и Марсель Ханов разыграют вакантный перстень в полутяжёлом весе.
Ранее президент AMC Fight Nights Гаджиев ответил на выпад олимпийского чемпиона Карелина.