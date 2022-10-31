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Агент Перейры рассказал о состоянии здоровья игрока «Спартака»

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Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, рассказал о состоянии здоровья игрока.
Агент Перейры рассказал о состоянии здоровья игрока «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Как проходит восстановление Мартинса? Всё хорошо. Мартинс должен вернуться в январе», — цитирует Боннефона «Спорт-Экспресс».

25-летний футболист перешёл в «Спартак» в июле 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне провёл восемь матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Мартинс известен по выступлениям за французские «Лион» и «Труа», а также за швейцарский «Янг Бойз». 

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о соперничестве между «Спартаком» и «Зенитом» в чемпионате России по футболу.

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