Агент Перейры рассказал о состоянии здоровья игрока «Спартака»

Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, рассказал о состоянии здоровья игрока.

«Как проходит восстановление Мартинса? Всё хорошо. Мартинс должен вернуться в январе», — цитирует Боннефона «Спорт-Экспресс».

25-летний футболист перешёл в «Спартак» в июле 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне провёл восемь матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Мартинс известен по выступлениям за французские «Лион» и «Труа», а также за швейцарский «Янг Бойз».

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о соперничестве между «Спартаком» и «Зенитом» в чемпионате России по футболу.