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Салихова: при грамотной поддержке трансферами можно мечтать о большем

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала тот факт, что красно-белые завершили первый круг на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.
Салихова: при грамотной поддержке трансферами можно мечтать о большем
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Абаскаль за полгода стал любимчиком болельщиков, его имя после победы над «Зенитом» уже в музее «Спартака». Сейчас команда на втором месте. При грамотной поддержке трансферами можно мечтать о большем», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что многие с негативом восприняли назначение испанского тренера Гильермо Абаскаля в «Спартак», специально коверкая фамилию.

Салихова также отметила, что ей хочется поблагодарить всех тренеров — от Доменико Тедеско до Абаскаля, потому что они все причастны к сегодняшнему результату.

По итогам первого тура красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 32 очка.

Ранее Георгий Джикия назвал печальным известие, что следующий домашний матч «Спартака» пройдёт с Fan ID.

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