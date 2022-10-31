Канчельскис: Пиняеву нужно собирать чемоданы и бежать в Европу любым способом

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил игру полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«У Пиняева же был интерес от «Манчестер Юнайтед», поэтому если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

17-летний форвард провёл за самарский клуб 12 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

По итогам первого круга «Крылья Советов» с 17 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.

Ранее Пиняев рассказал о своей реакции на слухи о переходе в другие клубы.