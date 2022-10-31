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Сафонов заявил, что ему не хватило пяти сантиметров, чтобы отбить пенальти от Кузяева

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, чего ему не хватило, чтобы отбить пенальти полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в матче 15-го тура чемпионата России.
Сафонов заявил, что ему не хватило пяти сантиметров, чтобы отбить пенальти от Кузяева
  • globallookpress.com
  • © Матвей Сафонов

«Чтобы взять, нужно было ещё сантиметров пять. Мяч по пальцам прокатился. Хорошее исполнение удара — при таком разбеге тяжело ударить сильно. Надо отдать должное бьющему», — цитирует Сафонова Metaratings.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол на 87-й минуте с пенальти забил Далер Кузяев.

«Зенит», набрав 39 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Краснодар» с 24 очками располагается на шестой строчке.

Ранее Кристиан Рамирес объяснил, почему сыграл рукой в штрафной в матче с «Зенитом».

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