Сафонов заявил, что ему не хватило пяти сантиметров, чтобы отбить пенальти от Кузяева
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«Чтобы взять, нужно было ещё сантиметров пять. Мяч по пальцам прокатился. Хорошее исполнение удара — при таком разбеге тяжело ударить сильно. Надо отдать должное бьющему», — цитирует Сафонова Metaratings.
Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол на 87-й минуте с пенальти забил Далер Кузяев.
«Зенит», набрав 39 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Краснодар» с 24 очками располагается на шестой строчке.
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