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Пиняев — о слухах об уходе в топ-клуб: я живу с этим с 12 лет

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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своей реакции на слухи о переходах в другие клубы.
Пиняев — о слухах об уходе в топ-клуб: я живу с этим с 12 лет
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Я с 12 лет с этим живу. Когда слишком много обо мне говорят, то задают определённую планку. Я стараюсь её поддерживать и оправдывать ожидания. На сами же новости научился не обращать внимания», — цитирует Пиняева «Матч ТВ».

17-летний форвард провёл за самарский клуб 12 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

По итогам первого круга «Крылья Советов» с 17 очками занимают 11-е место в турнирной таблице. 

Ранее Сергей Пиняев признался, что не получал предложений по трансферу.

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