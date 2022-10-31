Пиняев — о слухах об уходе в топ-клуб: я живу с этим с 12 лет
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Я с 12 лет с этим живу. Когда слишком много обо мне говорят, то задают определённую планку. Я стараюсь её поддерживать и оправдывать ожидания. На сами же новости научился не обращать внимания», — цитирует Пиняева «Матч ТВ».
17-летний форвард провёл за самарский клуб 12 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
По итогам первого круга «Крылья Советов» с 17 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.
Ранее Сергей Пиняев признался, что не получал предложений по трансферу.