Непомнящий прокомментировал поражение от Накамуры в финале ЧМ по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в финале чемпионата мира по шахматам Фишера.

Россиянин уступил американцу Хикаре Накамуре. Счёт в матче составил 2,5:2,5. В армагеддоне победу белыми фигурами одержал американец.

«Вряд ли можно найти логику в армагеддоне. Хотя и в этом есть своя логика. Поздравляю Хикару!» — написал Непомнящий в соцсетях.

Напомним, что в полуфинале россиянин победил норвежца Магнуса Карлсена.

Ранее Сергей Шипов прокомментировал победу Непомнящего над Магнусом Карлсеном в полуфинале чемпионата мира.