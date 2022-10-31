Непомнящий прокомментировал поражение от Накамуры в финале ЧМ по шахматам Фишера
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Россиянин уступил американцу Хикаре Накамуре. Счёт в матче составил 2,5:2,5. В армагеддоне победу белыми фигурами одержал американец.
«Вряд ли можно найти логику в армагеддоне. Хотя и в этом есть своя логика. Поздравляю Хикару!» — написал Непомнящий в соцсетях.
Напомним, что в полуфинале россиянин победил норвежца Магнуса Карлсена.
Ранее Сергей Шипов прокомментировал победу Непомнящего над Магнусом Карлсеном в полуфинале чемпионата мира.