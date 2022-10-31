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Непомнящий прокомментировал поражение от Накамуры в финале ЧМ по шахматам Фишера

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в финале чемпионата мира по шахматам Фишера.
Непомнящий прокомментировал поражение от Накамуры в финале ЧМ по шахматам Фишера
  • AP

Россиянин уступил американцу Хикаре Накамуре. Счёт в матче составил 2,5:2,5. В армагеддоне победу белыми фигурами одержал американец.

«Вряд ли можно найти логику в армагеддоне. Хотя и в этом есть своя логика. Поздравляю Хикару!» — написал Непомнящий в соцсетях.

Напомним, что в полуфинале россиянин победил норвежца Магнуса Карлсена.

Ранее Сергей Шипов прокомментировал победу Непомнящего над Магнусом Карлсеном в полуфинале чемпионата мира.

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