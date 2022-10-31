Уткин высказался о сравнениях статистики Кварацхелии с Марадоной в «Наполи»
«Ребят — вот это сравнивать бессмысленно. Не обо всём скажут цифры. Абсолютно универсальны и вне времени в футболе только междометия восторга или проклятия», — написал Уткин в соцсетях.
Напомним, что Хвича в 16 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и семью результативными передачами.
Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Локомотива» и «Рубина».
Ранее Юрий Сёмин высоко оценил способности Кварацхелии в «Наполи».