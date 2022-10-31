Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Милан» в матче Серии А

«Торино» на своём поле одержал победу над «Миланом» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев мячи забили Коффи Джиджи (35-я минута) и Алексей Миранчук (37-я). У гостей отличился Жуниор Мессьяс (67-я).

В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача в шести играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Милан» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Торино» с 17 очками располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Лацио» на своём поле проиграл «Салернитане» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.