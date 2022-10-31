Гол Чинахова не спас «Коламбус» от поражения в матче НХЛ с «Нью-Джерси»
Игра завершилась со счётом 7:1 в пользу «Нью-Джерси».
В составе «Коламбуса» шайбу забросил Егор Чинахов (27-я минута). У «Нью-Джерси» отличились Фабиан Зеттерлунд (18-я), Нико Хишир (24-я), Райан Грейвс (24-я), Джон Марино (40-я), Йонас Зигенталер (44-я), Йеспер Братт (53-я) и Майлз Вуд (55-я).
«Нью-Джерси» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Коламбус» с шестью очками располагается на 16-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» в гостях уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.