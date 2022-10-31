Узнать больше

Гол Чинахова не спас «Коламбус» от поражения в матче НХЛ с «Нью-Джерси»

Короткая ссылка
«Коламбус» в гостях уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 7:1 в пользу «Нью-Джерси».

В составе «Коламбуса» шайбу забросил Егор Чинахов (27-я минута). У «Нью-Джерси» отличились Фабиан Зеттерлунд (18-я), Нико Хишир (24-я), Райан Грейвс (24-я), Джон Марино (40-я), Йонас Зигенталер (44-я), Йеспер Братт (53-я) и Майлз Вуд (55-я).

«Нью-Джерси» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Коламбус» с шестью очками располагается на 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» в гостях уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить