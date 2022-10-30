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Фёдоров рассказал, почему решил стать исполняющим обязанности главного тренера «Локо»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров рассказал, почему согласился занять должность после увольнения из клуба немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра.

«Нагорных говорит, что я пришёл лишь на несколько матчей? Я сразу согласился на такие условия. Никогда не работал в РПЛ — это была мечта. Да ещё и в таком клубе», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Напомним, что в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» проиграл ЦСКА. Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

«Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее Фёдоров прокомментировал текущее положение железнодорожников в турнирной таблице РПЛ.

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