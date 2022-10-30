Фёдоров рассказал, почему решил стать исполняющим обязанности главного тренера «Локо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров рассказал, почему согласился занять должность после увольнения из клуба немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра.

«Нагорных говорит, что я пришёл лишь на несколько матчей? Я сразу согласился на такие условия. Никогда не работал в РПЛ — это была мечта. Да ещё и в таком клубе», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Напомним, что в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» проиграл ЦСКА. Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

«Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее Фёдоров прокомментировал текущее положение железнодорожников в турнирной таблице РПЛ.