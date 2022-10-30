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Каррера: не возглавил бы сборную легионеров РПЛ — у неё нет цели

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что не возглавит сборную легионеров Российской премьер-лиги в случае проведения товарищеского матча со сборной России.

«Я бы не возглавил сборную легионеров РПЛ — у неё нет цели. Да и такая команда больше похожа на фантазию», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Сборная России 24 сентября в Бишкеке в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счётом 2:1.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная РФ отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае проведения товарищеского матча со сборной России.

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