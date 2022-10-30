Жиров: в Германии другая ментальность — я изменился на 100%

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о своей жизни в Германии.

«Как человек ― 100% изменился в Германии. Здесь другая ментальность. Я и так по жизни очень спокойный человек, не очень лёгкий на подъём. А здесь жизнь прямо спокойная», — цитирует Жирова «Чемпионат».

По его словам, в Германии помогают освоиться только первые два месяца.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 16 матчей, в которых забил три мяча. Жиров также известен по выступлениям за российские «Анжи», «Енисей» и «Волгарь». Контракт футболиста с «Зандхаузеном» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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