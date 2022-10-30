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Карацев возобновил работу с тренером, которого подозревали в организации договорных матчей

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Российский теннисист Аслан Карацев сообщил, что возобновил сотрудничество с белорусским тренером Егором Яцыком.
Карацев возобновил работу с тренером, которого подозревали в организации договорных матчей
  • Gettyimages.ru

«Этот год был для меня непростым, я принял несколько неверных решений. Теперь всё хорошо, мы готовы работать ещё усерднее» — написал Карацев в социальных сетях.

По информации СМИ, 28-летний теннисист участвовал в пяти договорных матчах. Последний случай, когда мог пройти такой матч, выявлен на турнире ATP в Штутгарте в 2022 году. В парном турнире в дуэте с израильтянином Джонатаном Эрлихом россиянин уступил канадцу Денису Шаповалову и Рохану Бопанне из Индии.

Ранее экс-тренер Карацева назвал бездоказательными обвинения в договорных матчах.

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