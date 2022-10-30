The Sun: Роналду считает, что «Манчестер Юнайтед» не изменился с момента его ухода

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что клуб не изменился с 2009 года, и это раздражает форварда.

В новой книге о футболисте, которая выйдет в ноябре, утверждается, что Роналду раздражён тем, что клуб не изменился с тех пор, как он ушёл в «Реал» в 2009 году, и разочарован отсутствием инвестиций в объекты на базе в Кэррингтоне, сообщает The Sun.

Португалец известен также по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

В нынешнем сезоне Роналду забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду купил самую дорогую виллу в Португалии и может перейти в «Спортинг».