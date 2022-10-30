Магкеев считает, что «Локомотив» наиграл на ничью в матче с ЦСКА

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказал мнение, что железнодорожники в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА наиграли на ничью.

«Понятно, что результат отрицательный, поражение есть поражение. Но если посмотреть на то, как развивались события в этом матче, думаю, на ничью мы точно наиграли», — цитирует Магкеева ТАСС.

Он также подчеркнул, что «Локомотиву» не повезло в матче с ЦСКА.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» (12) — 14-й.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу армейцев над «Локомотивом» в 15-м туре чемпионата России.