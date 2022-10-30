Узнать больше

«Чемпионат»: «Спартак» планирует играть в ретроформе минимум один матч в сезоне

Короткая ссылка
Московский «Спартак» в последующих сезонах планирует выходить как минимум на один матч в комплектах ретроформы.
«Чемпионат»: «Спартак» планирует играть в ретроформе минимум один матч в сезоне
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», красно-белые в последующих сезонах планируют выходить как минимум на один матч в комплектах ретроформы, привязанных к той или иной эпохе.

Матч между «Спартаком» и «Торпедо» пройдёт 30 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнётся в 16:30 мск.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет в ретроформе в матче с «Торпедо».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить