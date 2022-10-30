«Чемпионат»: «Спартак» планирует играть в ретроформе минимум один матч в сезоне

Московский «Спартак» в последующих сезонах планирует выходить как минимум на один матч в комплектах ретроформы.

Как сообщает «Чемпионат», красно-белые в последующих сезонах планируют выходить как минимум на один матч в комплектах ретроформы, привязанных к той или иной эпохе.

Матч между «Спартаком» и «Торпедо» пройдёт 30 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнётся в 16:30 мск.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет в ретроформе в матче с «Торпедо».